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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк Синара повысил рекомендацию для акций AMD до "держать"
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25 января 2022 года 18:04
Инвестбанк Синара повысил рекомендацию для акций AMD до "держать"
"Инвестиционный банк Синара" повысил рекомендацию для акций Advanced Micro Devices (AMD) с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость для этих бумаг была подтверждена экспертами на уровне $116 за штуку. "С момента выхода нашего последнего обзора (10 ноября), в котором мы сделали ставку на снижение акций AMD, котировки бумаг компании упали на 22% на фоне распродажи технологических акций и "акций роста". Мы не меняем наших прогнозов по выручке и чистой прибыли компании (возможно некоторое изменение после выхода отчетности компании 1 февраля). Капитализация AMD ($141 млрд) в настоящий момент на 33% меньше капитализации Intel Corp., тогда как на максимуме оценка компании достигала почти $200 млрд. На наш взгляд, рынок сейчас справедливо оценивает перспективы AMD: коэффициент P/E на 2021 год, исходя из наших прогнозов, составляет 37,4 (на 2022 год - 26,8)", - отмечает старший аналитик банка Сергей Вахрамеев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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