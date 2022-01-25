"Атон" подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "выше рынка"

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг бумаг "Норильского никеля" на уровне "выше рынка", позитивно оценивая операционные результаты компании за IV квартал 2021г, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Операционные результаты "Норникеля" за 4К21 в целом хорошие - компания выполнила прогноз по производству никеля (достигнув нижней границы прогнозируемого диапазона), меди (показав результат посередине диапазона) и платины (по верхней границе), а по палладию превысила верхнюю границу диапазона на 8,5%. Компания подтвердила прогноз производства металлов из российского сырья на 2022г, представленный на Дне стратегии в ноябре 2021г. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Норникелю", который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4,7x против 5-летнего среднего значения 6,3x", - пишут эксперты "Атона".

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