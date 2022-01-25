.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи может подняться к 3350п на торгах во вторник - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 января 2022 года 10:33
Индекс Мосбиржи может подняться к 3350п на торгах во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи может подняться к 3350 пунктам на торгах во вторник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Мы рассчитываем, что в отсутствие негативных новостей, российский рынок продолжит предпринимать новые попытки отскока в направлении зоны 3450-3500 пунктов по индексу Мосбиржи, более обоснованный с конъюнктурной точки зрения. Ожидаем, что уже во вторник индекс продвинется к 3350 пунктам", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
25 января 2022 года 11:10
Существуют риски возврата российского рынка акций к снижению в течение торговой сессии во вторник, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Развитие повышения на рынке акций РФ в течение дня под вопросом, так как улучшений на геополитическом фоне не произошло.... читать дальше
.25 января 2022 года 10:48
Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг бумаг "Норильского никеля" на уровне "выше рынка", позитивно оценивая операционные результаты компании за IV квартал 2021г, говорится в комментарии инвесткомпании. "Операционные результаты "Норникеля" за 4К21 в целом хорошие - компания выполнила прогноз по... читать дальше
.25 января 2022 года 10:09
Вероятна консолидация цен рублевых гособлигаций около текущих уровней в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Умеренную поддержку рынку могут оказать отмена аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга, а также укрепление... читать дальше
.25 января 2022 года 10:03
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут результаты "Группы ЛСР" и "ММК", а также макростатистика: - Будут опубликованы операционные результаты "ММК" и "Группы ЛСР" за 2021 год; - Выйдут индексы потребительского доверия... читать дальше
.25 января 2022 года 09:53
Возможно закрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 79 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Утром вторника формируется нейтральный фон для пары доллар/рубль. Фьючерсы на американские фондовые... читать дальше
.25 января 2022 года 09:48
Рынок акций США завершил торги понедельника в плюсе. Фондовые рынки АТР снижаются во вторник. Цены на нефть растут в ходе азиатской сессии во вторник. читать дальше
.25 января 2022 года 09:43
Цена нефти марки Brent может поняться к уровню $89 за баррель на текущей неделе, сообщается в комментарии BCS Express. "Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник в моменте достигали $85 за баррель, после чего восстановились в район $86,3. Утром вторника котировки продолжают демонстрировать... читать дальше
.25 января 2022 года 09:29
"Финам" рекомендует покупать акции Viatris с прогнозной ценой на уровне $20,3 за штуку на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Далеко не каждая фармкомпания может похвастаться годовой выручкой, имеющей величину больше рыночной капитализации. По итогам... читать дальше
.25 января 2022 года 09:17
Котировки нефти марки Brent, возможно, проведут торговую сессию во вторник на уровнях $86-87 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть марки Brent в понедельник не смогли удержаться выше $88 за баррель ввиду сильной волны распродаж, накрывшей глобальные рынки перед... читать дальше
.25 января 2022 года 09:06
Вероятно нейтральное движение российского рынка акций в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "На ближайшую перспективу сохраняется нейтральный взгляд по российскому рынку акций. Амплитуда колебаний безусловно будет оставаться высокой. Для разворота тренда, а не просто... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.