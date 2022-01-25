Рубль будет торговаться в диапазоне 78-79,5 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 78-79,5 руб./$1 и на уровне 88-90 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в понедельник упал в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 78,76 руб. (+1,52 руб.), курс евро - 89,18 руб. (+1,68 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника растет на 0,72% и составляет $86,89 за баррель. Минфин накануне принял решение приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Это способно сократить давление на курс рубля, но полностью продажи не остановит. На открытии торгов во вторник, 25 января, российский рубль восстанавливает позиции в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 78,0-79,5 руб. в паре с долларом и на уровне 88-90 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

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