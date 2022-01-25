Вероятна консолидация цен ОФЗ около текущих уровней во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация цен рублевых гособлигаций около текущих уровней в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Умеренную поддержку рынку могут оказать отмена аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга, а также укрепление рубля за счет высоких нефтяных цен и приостановки покупок валюты ЦБР в рамках бюджетного правила, отмечает эксперт в комментарии.

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