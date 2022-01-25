Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут результаты "Группы ЛСР" и "ММК", а также макростатистика:

- Будут опубликованы операционные результаты "ММК" и "Группы ЛСР" за 2021 год;

- Выйдут индексы потребительского доверия в США от Conference Board и производственной активности от ФРБ Ричмонда за январь.

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