Возможно закрепление рубля ниже 79 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Возможно закрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 79 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утром вторника формируется нейтральный фон для пары доллар/рубль. Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются под давлением, тогда как нефть пытается компенсировать коррекцию понедельника. Пара доллар/рубль может попробовать остаться под отметкой 79 руб./$1 в ожидании результатов заседания ФРС (среда) при отсутствии новостных шоков", - отмечает эксперт в комментарии банка.

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