Существуют шансы на рост цены нефти до $89/барр. на текущей неделе - BCS Express

Цена нефти марки Brent может поняться к уровню $89 за баррель на текущей неделе, сообщается в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник в моменте достигали $85 за баррель, после чего восстановились в район $86,3. Утром вторника котировки продолжают демонстрировать восстановление. В рамках сложившегося торгового коридора технической целью движения выступает уровень $89 за баррель, который может быть достигнут на текущей неделе, если сантимент не будет ухудшаться", - отмечает эксперт инвестиционной компании Игорь Галактионов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.