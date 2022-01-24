Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 25 января в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс делового климата Ifo Германии в январе (12:00 МСК);

- индекс потребительского доверия США в январе (18:00 МСК);

- операционные результаты "Детского мира", "ЛСР", "ММК" за IV кв. и весь 2021г;

- квартальные результаты Microsoft, J&J, Verizon, Texas Instruments, General Electric, 3M.

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