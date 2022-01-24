BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, в который вошли акции с высокими дивидендами: Altria, Verizon, Barrick Gold, Cigna и Merck, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Американский рынок корректируется в январе на фоне ожиданий роста ставок, что провоцирует снижение в акциях роста. В то же время наблюдается более устойчивая динамика в бумагах с высокими дивидендами", - указывают аналитики инвесткомпании.

Акции табачных компаний традиционно платят высокие дивиденды. Табачный бизнес - рискованная история на долгосрочном горизонте, однако, среднесрочно может выступать защитным активом, полагают эксперты BCS Express.

"Более половины бумаг Altria Group Inc. и Philipp Morris принадлежат институционалам, что развенчивает миф о крайне негативном отношении к индустрии. Большая доля институциональных инвесторов может быть условной гарантией стабильности дивидендных выплат и даже их увеличения. По акциям Altria дивидендная доходность сейчас превышает 7%, и бумага выросла на 6% с начала года. Компания отчитается на неделе за октябрь-декабрь 2021г", - пишут аналитики.

Акции телекоммуникационного гиганта Verizon Communications демонстрируют положительную динамику с начала 2022г, тогда как S&P 500 просел почти на 8%, а Nasdaq на 12%. Дивидендная доходность по бумагам компании находится на уровне 4,8%, а цена пробивает годовой нисходящий тренд, указывают эксперт. Относительно консенсус-прогноза есть потенциал порядка 13%. На неделе компания представит отчет за IV квартал.

По мнению аналитиков, золото может рассматриваться инвесторами как составляющая защитной части портфеля. Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation - компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь.

"Акции страховщика Cigna Corp. скорректировались на прошлой неделе вместе с рынком, но сохраняют привлекательность как представитель сектора нейтрального к инфляции, которая продолжает набирать обороты в США, и провоцирует рост ставок, - отмечают эксперты BCS Express. - Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях. Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по Р/Е. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании. Консенсус-прогноз находится на уровне $265".

Также стратеги инвесткомпании напоминают, что акции фармацевтической компании Merck & Co. заметно потрясло осенью. Наблюдался взлет на данных о таблетке против коронавируса и падение на сообщении о ее меньшей эффективности, чем предполагалось ранее. Тем не менее таблетка Merck была одобрена для экстренного применения для лечения COVID-19 в США, Великобритании, Японии. Препарат также одобрен в Мексике, а Еврокомиссия активно изучает возможность его закупки. Merck проводит байбэки. Дивидендная доходность бумаг - 3,4% годовых.

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