"Финам" повысил рекомендацию для акций Home Depot до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Home Depot Inc. с "держать" до "покупать" в связи с коррекцией на рынке, вызванной неопределенностью касательно скорости ужесточения монетарной политики ФРС США для борьбы с инфляцией, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость акций была сохранена экспертами на уровне $427,84 за штуку, что предполагает потенциал роста 22,6% на конец 2022 года.

"С момента выпуска рекомендации от 24 декабря акции Home Depot последовали рыночной коррекции и опустились в цене. Тем не менее фундаментальные факторы, изложенные в предыдущем обзоре, остаются в силе: компания продолжает развивать сервис для клиентов, в особенности для профессиональных строителей, которые отмечают существенное количество заказов на ремонтные работы. В связи с инвестиционной возможностью, предоставленной рыночной коррекцией, мы сохраняем целевую цену по акциям Home Depot и повышаем рекомендацию до "покупать". Однако риски углубления коррекции сохраняются, вхождение в позицию рекомендовано после стабилизации", - указывает аналитик инвесткомпании Анна Буйлакова.

Home Depot Inc. - один из крупнейших ретейлеров Америки, продает товары и инструменты для дома, ремонта и строительства DIY-покупателям и профессионалам, оказывающим услуги по ремонту и строительству.

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