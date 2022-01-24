Котировки золота могут подняться к $1860-1900/унц. в ближайшие месяцы - "Финам"

Котировки золота могут подняться к уровням $1860-1900 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, считают аналитики инвестиционной компании "Финам".

"На наш взгляд, в 2022 году мировое предложение золота будет оставаться вблизи текущих уровней или же демонстрировать незначительный рост, а увеличение добычи по-прежнему будет компенсироваться снижением объемов вторичной переработки драгметалла. В начале 2022 года для золота может сложиться благоприятный фон. Инфляция в США на максимумах, но крупнейшие мировые ЦБ пока еще только в начале пути ужесточения монетарной политики. Эффект от роста процентных ставок на динамику цен на золото будет отложенным, а на горизонте первых месяцев года можно ждать повышения цен на драгметаллы. Котировки драгметалла вполне могут подняться в район $1860-1900 за тройскую унцию. Даже с началом повышения ставки ФРС реальные доходности UST останутся еще глубоко отрицательными. В этом случае золото не будет пользоваться спросом у инвесторов, но мы ждем, что котировки драгметалла не упадут ниже $1700 за унцию (это нижняя граница нашего прогнозного диапазона цен по золоту на 2022 год)", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.