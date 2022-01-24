Цена акций Schlumberger среднесрочно может вырасти до $41-44 - BCS Express

Котировки акций Schlumberger могут подняться до уровней $41-44 за штуку в среднесрочной перспективе, считают аналитики BCS Express.

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира - Schlumberger - отчиталась за IV квартал лучше прогнозов аналитиков, констатируют эксперты "Финама". "Менеджмент эмитента прогнозирует двухзначный рост выручки в 2022 году. Увеличение капитальных затрат клиентов компании в Северной Америке ожидается в районе 20%. Спрос на нефтепродукты превысит допандемийные уровни до конца года и продолжит рост в 2023 году. Компания ожидает увеличение маржинальности бизнеса - показатель EBITDA margin к середине 2023 года может достигнуть 25% (22,2% в настоящее время). Schlumberger прогнозирует, что следующие несколько лет будут одними из лучших для бизнеса", - отмечают в инвесткомпании.

"Ранее акции были отмечены как одни из наиболее перспективных бумаг для инвестирования в 2022 году. С начала года котировки выросли на 21,4% и выглядели одними из лучших бумаг в составе индекса S&P 500. Техническая картина находится на стороне продолжения роста. Допускаю, что котировки в среднесрочной перспективе могут достигнуть уровней $41-44. При коррекции цены с текущих уровней до зоны $34-35 можно рассмотреть покупки, еще раз проанализировав фундаментальную и техническую картину", - пишет эксперт BCS Express Никита Покровский.

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