S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4340-4390п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию понедельника, скорее всего, в диапазоне 4340-4390 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Ильи Зубкова.

"S&P 500 опустился ниже уровня 200-дневной скользящей средней, до 4400 пунктов, пробив нижнюю границу восходящего канала. RSI находится в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, что свидетельствует о сильной "медвежьей" тенденции. Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции, не подавая признаков разворота. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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