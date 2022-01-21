"Солид Брокер" рекомендует покупать GDR X5 с целью 3400 руб

"Солид Брокер" рекомендует покупать GDR X5 Retail Group с целью 3400 руб. на горизонте года, что предполагает потенциал роста 90%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Темпы роста выручки X5 Retail в IV квартале составили 14,9%. Основной рост был за счёт высокой продуктовой инфляции. Средний чек вырос на 7,3% по группе, также увеличился трафик, были открытия новых магазинов. Особенно радует то, что онлайн-продажи вновь начали расти в абсолютных значениях после паузы в прошлых кварталах. Всего рост онлайна составил почти 93% в IV квартале. Важно то, что менеджмент ожидает сохранения рентабельности на уровне 2020г. Это очень хороший сигнал. Также глава компании сообщил об успешном начале 2022г. Темп роста выручки близок к 15%, а сопоставимые продажи растут на 8,6%. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций X5 несмотря на падение котировок. Потенциал на 2022г видим до уровня 3400 руб. за GDR, т.е. 90%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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