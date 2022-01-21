"Финам" снизил прогнозную цену бумаг VK до 1597,2 руб. на горизонте года

"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг VK Company до 1597,2 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Потенциал роста котировок при этом остается очень высоким и составляет 134% от текущего уровня, указывает эксперт Леонид Делицын.

"Мы понижаем целевую цену бумаг VK Company (ранее Mail.Ru Group) после переименования компании, смены основного владельца, руководства и членов совета директоров. Шанс развития компании в самостоятельного крупного игрока электронной коммерции снижается, в том числе и в силу высокой вероятности разрыва отношений с партнерами по этой индустрии, - пишет аналитик "Финама". - Уже прежнее руководство объявило о фокусе стратегии на социальных сетях, в первую очередь на основном бренде VK.com. Мы полагаем, что новый акционер и новое руководство выбирают тот же курс. Однако VK пока не создала продуктов, которые можно было бы противопоставить WhatsApp и Telegram в случае массовой аудитории и TikTok для младших поколений. Основным драйвером роста стоимости бумаг, которые находятся сейчас на рекордно низком уровне, может стать возможное озвучивание новой стратегии в случае разворота к фондовому рынку и удовлетворения ожиданий относительно дивидендной политики".

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