Долгосрочные перспективы цены акций Netflix по-прежнему позитивны - "Фридом Финанс"

"Фридом Финанс" понизил прогнозную стоимость акций Netflix Inc. с $690 до $505 за штуку на горизонте года, при этом долгосрочные перспективы цены бумаг эмитента по-прежнему остаются позитивными, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Результаты Netflix за октябрь-декабрь 2021 года преимущественно совпали с консенсусом ожиданий, тогда как прогнозы менеджмента на следующий отчетный период сильно разочаровали инвесторов. Слабый "гайденс" руководства на текущий квартал усиливает неопределенность в отношении долгосрочной траектории роста аудитории. В результате мы понижаем целевую цену по бумаге эмитента на горизонте года с $690 до $505 за штуку. При этом, несмотря на значительный пересмотр "таргета", мы по-прежнему позитивно оцениваем долгосрочные перспективы эмитента, - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Денисламов. - Полагаем, что распродажи в бумагах эмитента были вызваны не столько изменением ожиданий инвесторов в отношении самой компании, сколько временным ослаблением интереса к акциям большинства быстрорастущих "фишек" на фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС. По этой причине в ближайшее время котировки акций Netflix могут демонстрировать боковую динамику или даже продолжить снижение, однако при наличии этих бумаг в портфеле не рекомендуем от них избавляться".

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