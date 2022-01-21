"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR X5 с целью 2300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 2300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 1650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"X5 Retail Group продолжает удерживать сильные позиции в сегменте розничных продаж. В частности, в IV квартале 2021 года розничные продажи компании выросли на 15% (до 605,4 млрд рублей). Кроме того, ритейлер продолжает укрепляться как в онлайн-сегменте, так и в формате "у дома". После сильных распродаж на российском рынке акций можно формировать портфель из сильных и устойчивых компаний, в число которых входит и X5", - пишут аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в свободном падении. По индикатору RSI видна перепродажа. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 2300 рублей. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1650 рублей риск на портфель составит 0,5%", - указывают эксперты инвесткомпании.

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