"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Распадской" с прогнозной ценой на уровне 750 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Распадская" представила сильные операционные результаты за 4К21. Несмотря на скромный рост продаж угольного концентрата на 3% г/г, ралли цен реализации (в 3,5 раза г/г) вслед за мировыми бенчмарками обеспечит рекордные финансовые показатели компании во 2П21. Мы ожидаем, что полугодовой FCFF "Распадской" превысит $0,5 млрд и финальный дивиденд за 2021 год (являющийся, по сути, выплатой за четвертый квартал) составит 34 руб. на акцию (доходность 8,3% к текущим котировкам), - отмечает аналитик инвесткомпании Эльза Газизова. - Помимо этого, 7 апреля 2022 года завершится выделение "Распадской" из Evraz, что приведет к значительному росту free-float и откроет дорогу к включению в индекс MSCI Russia. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Распадской" и подтверждаем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 750 рублей за штуку".

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