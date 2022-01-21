Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 74 руб./$1 в феврале - "Солид Брокер"

Курс рубля, вероятно, стабилизируется на уровне 74 руб./$1 в феврале, считает главный аналитик инвестиционной компании "Солид Брокер" Дмитрий Донецкий.

На взгляд эксперта, курс доллара сейчас находится в постоянном напряжении. Нельзя с уверенностью сказать, какой будет курс валют через месяц, поскольку текущий рынок новостной. За один и тот же день могут выходить совершенно противоположные новости, что вызывает то резкое укрепление курса, то наоборот резкое ослабление.

"Если абстрагироваться от геополитики, то при текущих ценах на нефть, текущей ставке ЦБ, вероятной покупке российских акций под дивиденды, курс доллара по отношению к рублю должен находиться даже ниже 70 руб./$1. В случае деэскалации геополитической напряженности курс будет постепенно идти в сторону 70 руб./$1. В феврале рассчитываем увидеть 74 руб./$1. Геополитика сильно давит на курс ввиду ухода от риска. Это традиционная реакция любого инвестора на российском рынке", - отмечает Донецкий.

Аналитик полагает, что сейчас такая ситуация, когда, наоборот, нужно продавать доллары и другую валюту для покупок подешевевших акций, если вы рассчитываете на спад геополитической напряженности. При этом полностью выходить из валюты эксперт считает неразумным ввиду потенциального негативного сценария развития событий по геополитике.

"Поэтому часть валюты в виде наличных долларов рекомендуем сохранять. Евро в данном случае подходит меньше, поскольку мы ожидаем укрепление доллара в ближайший год относительно других валют на фоне подъема ставки ФРС", - резюмирует стратег инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.