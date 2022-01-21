Котировки нефти стабилизируются около $88/барр. по итогам недели - Sber CIB

Котировки нефти стабилизируются около $88 за баррель Brent по итогам текущей недели, говорится в комментарии Sber CIB.

"Утром в пятницу котировки Brent снизились до $85,7/барр., т. к. в четверг во второй половине дня в США сформировался негативный тренд на рынках рискованных активов, но затем восстановились до $87/барр. Инвесторы ждут январского индекса потребительской уверенности в еврозоне, а также сводки Baker Hughes по числу действующих буровых вышек в США за неделю. Мы полагаем, что цена Brent по итогам недели, скорее всего, зафиксируется вблизи $88/барр., т. к. недавнее падение привлечет покупателей, ожидающих дальнейшего роста нефтяных котировок. Отметим, что рост числа буровых установок в США может прекратиться на фоне похолодания на юге Техаса, где атмосферный фронт, как ожидается, пройдет рядом с основными нефтедобывающими регионами", - пишет аналитик Михаил Шейбе.

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