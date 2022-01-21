Ориентир для индекса Мосбиржи на следующую неделю - 3350-3700 пунктов - Сбер Управление Активами

Ориентиром для индекса Мосбиржи на следующую неделю является диапазон 3350-3700 пунктов, отмечает руководитель отдела управление акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик.

"Российский фондовый рынок завершает неделю в красной зоне на фоне сохраняющихся геополитических рисков и снижения спроса на рискованные активы как на локальном, так и на глобальных рынках. В центре внимания в пятницу будут переговоры министров иностранных дел России и США, но прорыва между странами не ожидается. Инвесторы фиксируют позиции в конце недели из-за опасений, что за выходные геополитическая напряженность может усилиться. На следующей неделе ожидаем повышенную волатильность и смешанную динамику, которая будет определяться в первую очередь геополитическими факторами, а также внешним фоном и динамикой цен на энергоносители. Ориентир по рублевому индексу Мосбиржи: 3350-3700 пунктов, по долларовому индексу РТС: 1350-1700 пунктов", - пишет эксперт.

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