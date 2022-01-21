Цена нефти будет колебаться в пределах $77,5-87,5/барр. в текущем году - Банк "Ренессанс Кредит"

Цена нефти, вероятно, будет колебаться в пределах $77,5-87,5 за баррель Brent в текущем году, полагает вице-президент, директор инвестиционного департамента банка "Ренессанс Кредит" Денис Анохин.

"Мировые агентства отметили в отчетах, опубликованных 18 и 19 января, что рынок нефти оказался более дефицитным, чем ожидалось. Более мягкий вариант штамма коронавируса "омикрон" в совокупности с волнениями на Ближнем Востоке, связанными с атаками беспилотников в ОАЭ, привели к росту цен на нефть до рекордных максимумов с 2014г - $89/барр. ОПЕК+ продолжает наращивать добычу запланированными темпами в 400 тыс. б/с. Предложение на рынке нефти в краткосрочной перспективе может отставать от растущего спроса, однако на более длительном горизонте возможен профицит. Согласно отчету техкомитета ОПЕК+, представленному 3 января, прогнозируется переизбыток в объеме 1,4 млн б/с. в 1 квартале и 1,8 млн б/с во II квартале 2022г. Таким образом, мы ожидаем цены на нефть в диапазоне $77,5-87,5/барр. в текущем году", - пишет эксперт банка.

"Наш базовый сценарий предполагает, что цены нефть в 2024-2026гг будут колебаться в диапазоне $60-80 за баррель. Снижение капитальных инвестиций нефтегазовых компаний на фоне пандемии отразятся на рыночных ценах на нефть к 2024г. Давление на котировки может оказать восстановление добычи сланцевой нефти со стороны США", - прогнозирует Анохин.

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