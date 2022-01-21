Существенное снижение котировок нефтяных фьючерсов маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"

Существенное снижение котировок нефтяных фьючерсов в ближайшее время маловероятно, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг в моменте достигали уровней в $89,50/барр., обновляя очередные максимумы с конца 2014г. Впрочем, по итогам дня котировки снизились на 0,07% до $88,38/барр. Вчерашние данные по запасам от Минэнерго США показали их первый рост с середины ноября. Так, за неделю нефтяные запасы выросли на 0,51 млн барр., в то время как ожидалось их снижение на 0,94 млн барр. Сигналы о более низком спросе усилили негатив на нефтяном рынке, и сегодня фьючерсы Brent снижаются на 1,15%, торгуясь около $87,35/барр. В пятницу дополнительный негатив связан с недельными данными по числу буровых установок в США от Baker Hughes, которые должны показать продолжающийся рост добычи в США. Тем не менее, мы пока не ждем существенного снижения фьючерсов Brent - рынок нефти продолжат поддерживать ожидания более сильного роста спроса по мере снятия эпидемиологических ограничений", - пишут эксперты банка.

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