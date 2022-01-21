"Финам" снизил рекомендацию для акций Freeport-McMoRan до "держать"

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Freeport-McMoRan Inc. на уровне $46 за штуку на горизонте июня 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг при этом понижена экспертами с "покупать" до "держать" в связи с реализацией потенциала и отсутствием достаточного "апсайда" к текущему уровню.

"С тех пор как после коррекции котировок акций Freeport-McMoRan мы повысили по ним рекомендацию с "держать" до "покупать" с сохранением прогнозной цены, они выросли на 22%, вернувшись в район целевых значений. Как мы и рассчитывали, в 2021 году компания сумела восстановить и увеличить объемы добычи и благодаря высоким ценам на медь заметно улучшить финансовое положение. Мы считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе. В связи с этим мы сохраняем по акциям целевую цену и снижаем рекомендацию до "держать", - указывает эксперт инвесткомпании Алексей Калачев.

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи с долей рынка около 5%. Эмитент обладает портфелем качественных активов со значительными доказанными запасами меди. Кроме меди, компания добывает молибден и золото. Рудники компании расположены в США, Южной Америке и Индонезии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.