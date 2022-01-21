Рубль будет торговаться в диапазоне 76-77 руб./$1 в пятницу - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-77 руб./$1 и на уровне 86,5-87,5 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в четверг снизился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 76,68 руб. (+0,49 руб.), курс евро - 86,71 руб. (+0,22 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру пятницы падает на 1,84% и составляет $86,75 за баррель. Против рубля все так же играет драйвер геополитики. На открытии торгов в пятницу российский рубль проседает в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 76-77 руб. в паре с долларом и на уровне 86,5-87,5 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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