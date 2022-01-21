Котировки нефти останутся в диапазоне $86-88/барр. в пятницу - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $86-88 за баррель Brent в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent в пятницу корректируются после трехдневного отскока и достижения днем ранее внутридневного максимума на уровне $89,5/барр. Инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль после хорошего роста, а также по факту отчета по запасам и в преддверии выходных. Данные от Минэнерго США показали, как и API, рост запасов сырой нефти на 0,5 млн барр., а запасов бензинов - на 5,9 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн барр. Эти данные несколько охлаждают уверенность относительно крепости спроса. Впрочем, предпосылки к тому, чтобы цены на нефть остались пока на высоком уровне, сохраняются. В пятницу ждем Brent в зоне $86-88/барр.", - пишет Крылова.

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