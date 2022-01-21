Возможен уход рубля выше 77 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Возможен уход курса рубля к доллару выше уровня в 77 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Конъюнктурное давление на рубль, по нашему мнению, может сохраниться в пятницу. Санкционное давление и негативный внешний фон заставляют опасаться новых попыток доллара превысить отметку в 77 руб./$1. Однако отметим, что потенциал ослабления рубля мы оцениваем как ограниченный, так как фундаментальных оснований для него пока по-прежнему не видим: нефтяные котировки, несмотря на откат, удерживаются на весьма комфортных значениях, а ситуация в российской экономике остается хорошей, отражая присутствие заметной геополитической премии в российской валюте (по нашим оценкам, 3-4 рубля), поддерживаемой новостным потоком", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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