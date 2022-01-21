BCS Express закрыл торговую идею: покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 270 руб

BCS Express досрочно закрыл торговую идею: "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой 270 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, открытую 18 января 2022 года, в связи со стремительным ростом котировок, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что цена прошла 2/3 пути до предполагаемой цели всего за 2 сессии, и при этом отработала уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6% в районе 260, в связи в этим принято решение о досрочном закрытии идеи с доходностью 8,3% за два дня.

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