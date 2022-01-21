Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут политика, макростатистика в Европе и США, результаты "АЛРОСА":

- В Женеве пройдет встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном;

- "АЛРОСА" опубликует операционные результаты;

- В США выйдет индекс опережающих экономических индикаторов за декабрь;

- С речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард.

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