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21 января 2022 года 09:02
Движение индекса Мосбиржи в ближайшее время будет зависеть от внешних факторов - BCS Express
Движение индекса Мосбиржи в ближайшее время будет целиком зависеть от внешних факторов, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Объемы торгов на рынке остаются повышенными, но имеют тенденцию к постепенному снижению, что вполне ожидаемо. Амплитуда колебаний пока еще останется повышенной ввиду остроты геополитического фактора, но обороты вряд ли обновят рекордные уровни, которые мы видели в начале недели. Тогда их значительная часть была связана с принудительным закрытием позиций, а сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Уязвимых маржинальных позиций после таких просадок становится меньше, - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. - Взгляд на ближайшие перспективы индекса Мосбиржи осторожный. Ситуация будет целиком зависеть от внешних факторов. Отскок во многих бумагах отчасти уже состоялся, сняв критическую перепроданность. Какие-то железные уровни поддержки в сложившихся условиях выделять бесполезно, ведь в последнее время участники рынка стали чутко реагировать на любые комментарии чиновников". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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