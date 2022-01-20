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20 января 2022 года 19:02
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Procter & Gamble до $176
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Procter & Gamble Co. до $176 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. Эксперты напоминают, что Procter & Gamble предупредила ретейлеров о повышении цен средства для стирки и ухода за текстилем с 28 февраля, а на средства личной гигиены - с апреля. "За II квартал текущего финансового года Procter & Gamble зафиксировала органический рост на 6% по всем пяти основным сегментам своего бизнеса. Половина этого роста была обусловлена повышением цен еще до упомянутого решения поднять стоимость ряда товаров для розничных продавцов. Консенсус предполагал, что продажи корпорации вырастут лишь на 3%. Удорожание этой продукции потенциально подталкивает потребителей выбирать более дешевые аналоги, однако P&G, на наш взгляд, уверена в своей ценовой стратегии, так как, по словам менеджмента, ее конкуренты сталкиваются с теми же тенденциями в ценах на сырье и транспортировку", - пишут аналитики инвесткомпании. Однако в то же время влияние курсовых разниц наносит больший удар по P&G ввиду ее широкого глобального присутствия, подчеркивают эксперты. Кроме того, компания полагает, что потребители ее продукции готовы платить больше за известный им бренд и не изменят своих предпочтений. В этой связи руководство Procter & Gamble не опасается ущерба для бизнеса или потери доли рынка. "P&G улучшила прогноз роста продаж в текущем году с 2-4% до 4-5%. Прогноз движения денежных средств также повышен. Это означает, что корпорация располагает большим объемом ресурсов, которые она может инвестировать в бизнес даже при сохранении крупных дивидендных выплат и активном выкупе акций. На этот год на компания планирует направить акционерам $17-18 млрд против $15-16 млрд, заложенных в предыдущие цели. Несмотря на трудности, связанные с ростом издержек, мы даем оптимистичный прогноз финансовых показателей P&G и повышаем целевую цену по ее акциям до $176", - резюмируют стратеги "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-PROCTER/GAMBLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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