Sber CIB рекомендует покупать акции Магнита с целью 7875 руб

Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита", повысив целевую цену с 7125 руб. до 7875 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 62% от текущих уровней, говорится в комментарии инвестбанка.

Аналитики Sber CIB полностью учли в оценке "Магнита" эффект от приобретения Дикси: повысили прогнозы по росту выручки "Магнита" и целевую цену его акций.

По оценкам экспертов, приобретённый бизнес обеспечит компании 124 млрд руб. выручки за 2021г и 271 млрд руб. - за 2022г. При этом операционные результаты "Магнита" в III квартале 2021г оказались лучше ожиданий. В итоге прогноз выручки "Магнита" за 2021 и 2022гг повышен соответственно на 13% и 21% (до 1,856 и 2,168 трлн руб.).

Прогноз EBITDA за 2021г повышен на 13% (до 131 млрд руб.), а прогноз чистой прибыли за 2021 год увеличен на 23% (до 49,5 млрд руб.). Аналогичным образом аналитики повысили оценку EBITDA (на 23% - до 157,3 млрд руб.) и чистой прибыли (на 37% - до 65,3 млрд руб.) на 2022г.

"Целевая цена "Магнита" повышена с 7125 до 7875 руб. за акцию, оценка акций прежняя -"покупать". Новая целевая цена подразумевает коэффициент "стоимость предприятия/прогноз EBITDA на 2022 год" ниже 7, что меньше среднего значения (9,0) по аналогичным компаниям как развитых, так и развивающихся рынков. Потенциал роста акций - 62%", - указывают эксперты Sber CIB.

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