Акции пищевой промышленности - ставка на низкую волатильность и хорошие дивиденды - BCS Express

Покупка акций компаний пищевой промышленности - ставка на низкую волатильность и хорошие дивиденды, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Хотя об этом мало кто знает, но на российском рынке огромный выбор "пищевых" акций. На СПБ Бирже торгуются 29 компаний из сегмента "фасованных продуктов" (по классификации самой биржи). Пищевая промышленность - выбор консервативных инвесторов, желающих получать стабильную доходность в валюте. Это бумаги с низкой волатильностью и хорошими дивидендами. Наиболее выгодно на общем фоне отличаются Campbell Soup Co. (качественная и недорогая), Kraft Heinz Co. (высокая ставка при умеренном риске), General Mills Inc. (быстрый рост плюс щедрые выплаты) и J.M. Smucker Co. (перспективный генератор дивидендов). В пятерку лучших также можно добавить Conagra Brands (высокий дивиденд, низкие мультипликаторы, неплохая маржа и восходящий тренд)", - пишет Емельянов в аналитическом материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.