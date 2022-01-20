"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Kinder Morgan

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции энергетической компании Kinder Morgan Inc., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность Kinder Morgan за 4К21 оцениваем нейтрально. А приближение дивидендной отсечки, на наш взгляд, окажет поддержку бумагам компании", - указывает аналитик Сергей Пигарев.

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