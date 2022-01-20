BCS Express снизил прогнозную цену акций Activision Blizzard до $97 на горизонте года

BCS Express понизил прогнозную стоимость акций Activision Blizzard на горизонте 12 месяцев с $99 до $97 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Объявление Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard, безусловно, позитивная новость для акционеров компании Activision Blizzard, чьи бумаги в последние месяцы были под давлением из-за корпоративных скандалов и переноса релиза игр. Однако закрытие сделки - еще далеко не решенный вопрос, что отражается в рыночной цене акций. Мы видим несколько рисков для отмены сделки: регуляторный риск, неодобрение со стороны акционеров Activision Blizzard, неодобрение сделки со стороны Microsoft, - пишут эксперты. - В целом текущая цена около $82 за акцию отражает вероятность закрытия сделки приблизительно в 50%, что близко к нашим ожиданиям. Потенциал роста до цены выкупа составляет около 15%. С учетом примерных сроков закрытия сделки (середина 2023 года) и рисков данная потенциальная доходность не выглядит крайне привлекательной. Без учета этой сделки наша целевая цена составляла $99 на инвестиционный горизонт в один год. По итогам объявления сделки мы снижаем целевую цену с $99 до $97 за штуку. Хотя формально потенциальная доходность попадает под критерии рекомендации "покупать", мы полагаем, что возможны более привлекательные уровни для покупки акций компании".

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