Вероятна консолидация рубля в диапазонах 75,6-77,2 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в ближайшее время - BCS Express

Вероятна консолидация рубля в диапазонах 75,6-77,2 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения в недельных диапазонах: в паре с долларом в границах 75,6-77,2 руб./$1, в паре с евро - 86-88 руб./EUR1. Пока внешняя рыночная или геополитическая ситуации существенно не изменятся, скорее всего, рубль продолжит консолидироваться в указанных коридорах", - отмечает эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании Дмитрий Бабин.

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