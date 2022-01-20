S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала, RSI снижается в сторону зоны перепроданности, индикатор MACD демонстрирует нисходящую тенденцию, указывая на вероятность коррекции. Проходящий сезон отчетности может обеспечить индекс широкого рынка драйверами роста. Ближайший уровень поддержки для S&P 500 сместился к 4500 пунктам", - отмечают эксперты.

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