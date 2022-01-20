Текущие уровни акций РФ привлекательны для долгосрочного инвестирования - BCS Express

Текущие уровни российских акций привлекательны для долгосрочного инвестирования, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельнер.

"Инвесторы в российские бумаги вновь вынуждены оценивать геополитические риски, - пишет Зельцер. - Фактор санкционных угроз против финансовой системы страны приводит к тотальным распродажам. От пиков осенней стоимости индекс Мосбиржи падал на 25%.Привычные корреляционные связи полностью нарушены. Самая высокая сила связи у индекса Мосбиржи статистически выпадает на индекс широкого рынка S&P 500. Высокие цены на сырьевые товары также пока не воспринимаются участниками рынка".

Эксперт напоминает, что все пики расхождения двух страновых индексов приходились именно на периоды обострения отношений с западными партнерами России: зима 2014г и лето 2017г. В промежутках перманентного санкционного давления российский рынок старался скорректировать накопленное отставание.

"Экстремум стоимости российского рынка пришелся на октябрь 2021г - глобальное энергетическое ралли и временное затишье на внешнем контуре сыграло за быков, - указывает стратег инвесткомпании. - Тем не менее был сделан вывод об относительной дороговизне фондовых индексов РФ и неучете возможных рисков. Тогда спред уходил в область аномальных значений (-37%). Прошел всего один квартал. И сейчас имеем абсолютный рекорд, но с обратной стороны. Индекс Мосбиржи на долгосрочной траектории еще не был так дешев относительно S&P 500. Спред расширился до 93% при пиковых значениях в 82% на крымских событиях".

Эксперт отмечает, что с учетом прибыльности корпораций и дивидендной доходности бумаг, имеется аномальная перепроданность акций. Конечно, ситуация далека от стабильной, а волны волатильности могут приводить к очередному обновлению минимумов стоимости, но с точки зрения долгосрочного инвестирования текущие ценовые уровни акций смотрятся привлекательными, полагает Зельцер.

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