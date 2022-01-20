"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Netflix с целью $620

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Netflix Inc. с целевой ценой $620 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $500, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что 20 января Netflix опубликует отчетность за IV квартал 2021г. Консенсус-прогноз предполагает рост выручки до $7,71 млрд и прибыль на акцию $0,8454. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022г рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время была в боковом тренде. Сейчас находится на уровне поддержке. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 6% и выставлении стоп-заявки на уровне $500 риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,5", - указывают аналитики "Финама".

Netflix - американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов.

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