"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 255 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 255 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,71%, стоп-приказ: 197 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания из года в год стабильно наращивает выручку: так, чистая прибыль за 2021г взлетела в годовом выражении на 258% до 320 млрд рублей. Текущая дивидендная доходность по бумагам эмитента составляет 19,94%.

"С точки зрения технического аналитиза акции "НЛМК" тестировали ближайший уровень поддержки 200 рублей на геополитической напряженности. Есть вероятность отскока от данного уровня. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 197 рублей риск на портфель составит 0,77%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,69", - указывают аналитики "Финама".

Группа НЛМК - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.

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