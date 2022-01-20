"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции State Street с прогнозной ценой $115

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции State Street Corp. с прогнозной ценой в базовом сценарии на уровне $115 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Одна из крупнейших инвестиционных компаний и второй старейший из ныне действующих банков США State Street Corporation (STT) отчитался за IV квартал 2021г ростом разводненной прибыли на акцию на 28% г/г, до $1,78, при консенсусе $1,88. Чистая прибыль эмитента увеличилась на 29,8% и достигла $697 млн, поскольку операционные расходы возросли лишь на 2% г/г, до $2,33 млрд. По состоянию на конец 2021г объем активов под управлением составлял $4,1 трлн, в депозитариях банка хранилось $43,68 трлн активов", - отмечают эксперты.

По мнению аналитиков, в 2022г основным риском для STT остается возможная коррекция широкого рынка, что может негативно сказаться на финансовых результатах банка в случае переоценки активов. По прогнозам менеджмента, темпы повышения непроцентного дохода в 2022г составят 3-4% на фоне прекращения периода роста рынка и нормализации волатильности в валютообменном сегменте.

"Считая, что у акций State Street Corporation сохраняется потенциал роста, мы устанавливаем базовый таргет по бумаге на горизонте года на уровне $115. На наш взгляд, акции STT являются недооцененными и их стоит покупать. В случае развития "медвежьего" тренда котировки STT не превысят $100. При реализации оптимистичного сценария акция способна подорожать до $124", - указывают стратеги "Фридом Финанс".

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