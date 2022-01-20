Инвесторы могут рассчитывать на стабильные дивиденды от Morgan Stanley - "Фридом Финанс"

Инвесторы могут рассчитывать на стабильные дивиденды от Morgan Stanley, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Инвестиционный банк Morgan Stanley, активно развивающий сегмент управления активами, отчитался за IV квартал ростом разводненной прибыли на акцию на 11% г/г, до $2,01, притом что консенсус закладывал результат лишь на уровне $1,91. Чистая прибыль банка увеличилась на 9,2% г/г, до $3,69 млрд, благодаря тому, что его доходы повышались быстрее, чем расходы. Результаты Morgan Stanley выглядят сильными по сравнению с показателями других банков, специализирующихся на кредитовании. Запас базового акционерного капитала первого уровня (CET1) у корпорации составляет 16,0% при медианном для сектора показателе 11,7%. Это дает основание рассчитывать на стабильные дивиденды и продолжение обратного выкупа акций. Банк имеет возможность покрывать потенциальные кредитные убытки и расширять бизнес", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты также указывают, что базовая цель по акциям MS - $106, на данный момент они недооценены рынком. "В случае развития "медвежьего" тренда на рынке котировка может опуститься до $93, при реализации "бычьего" сценария способна достичь $116. Для бумаг финсектора в текущем году будет характерна повышенная волатильность", - прогнозируют стратеги "Фридом Финанс".

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