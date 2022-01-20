"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal с целью 1732 руб., что предполагает потенциал роста до 38% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы полагаем, что последнее снижение котировок акций компании было связано с общим обострением внешнеполитической ситуации вокруг России и переоценкой инвесторами страновых рисков, но не с изменением отношения инвесторов к отрасли золотодобычи или ухудшением оценки компании. Об этом можно судить хотя бы по тому, что снизились в цене акции эмитентов практически всех российских отраслей. А также по тому, что цена золота, за которой как правило следуют котировки акций золотодобывающих компаний, в последние дни закрепилась выше $1800 за унцию, но в этот раз это не повлияло на стоимость акций Polymetal. Напротив, усилилось и расхождение в динамке с бумагами зарубежных золотодобытчиков. Таким образом акции Polymetal заметно отстали от динамики золота и динамики конкурентов. Этот дисконт может сократиться после нормализации геополитической обстановки", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

Эксперт указывает на следующие факторы роста:

- Данная компания - одна из немногих, кто имеет возможность увеличить добычу за счет реализации портфеля новых проектов.

- Важнейшим проектом развития является строительство второго Амурского ГМК (АГМК-2), завершить которое компания рассчитывает в 2023г.

- Polymetal имеет привлекательную дивидендную политику. Годовая дивидендная доходность его акций находится в районе 6,5-7%, что является одним из самых высоких уровней дивидендной доходности среди публичных золотодобывающих компаний.

Основным риском для акций Polymetal, по мнению Калачева, является риск падения стоимости золота, поскольку затраты компании на унцию золота остаются на достаточно высоком уровне из-за удаленности месторождений и упорных руд. Цены на золото могут пойти вниз, когда ФРС США начнет поднимать ставки.

"Гипотетически возможен рост налоговой нагрузки российских золотодобытчиков после того, как государство обратит на них внимание после реформирования налогообложения остальных горнодобывающих сегментов, - добавляет эксперт. - Также вероятно ужесточение экологических требований к технологиям добычи, наносящим ущерб окружающей среде, к которым относятся технологии добычи и извлечения золота".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.