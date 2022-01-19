"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Северстали с целью 2023 руб

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с целью 2023 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы рекомендовали в августе 2021г акции "Северстали" к покупке с целевой ценой 2023 рубля за акцию и потенциалом роста 20,1%. К настоящему времени котировки акций "Северстали" потеряли более 12% в силу как отраслевых, которые по большей части уже учтены в цене, так и общих рыночных причин. Несмотря на снижение капитализации, мы сохраняем рекомендацию "покупать" и целевую цену по акциям "Северстали". С учетом произошедшей коррекции апсайд по ним увеличился до 37,6%", - указывает аналитик Алексей Калачев.

Эксперт отмечает следующие факторы поддержки для акций:

- "Северсталь" входит в число производителей с самой низкой себестоимостью в мировой сталелитейной отрасли. Компания хорошо интегрирована в сырье и ресурсы, осуществляет программу трансформации бизнеса, входит в новые сегменты рынка, успешно развивает цифровые проекты.

- "Северсталь" поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень дивидендных выплат даже в условиях роста инвестиционной программы: инвестиции, превышающие $ 800 млн, исключены из расчета дивидендной базы. Дивидендная политика "Северстали" обеспечивает двузначную доходность акциям, что делает их надежными и привлекательными ценными бумагами.

- Ценовая динамика на рынке сталелитейной продукции остается благоприятной для производителей. Компания представила сильные результаты за III кв. 2021г. Выручка увеличилась на 8,8% кв/кв, до $ 3,21 млрд, показатель EBITDA вырос на 4,6%, до $ 1,73 млрд, чистая прибыль - на 8,6%, до $ 1,24 млрд.

- Отдельно эксперт "Финама" отметил рост свободного денежного потока на 6,0% кв/кв, до $ 992 млн, а также чрезвычайно низкий уровень долговой нагрузки: показатель отношения чистого долга к EBITDA LTM снизился до 0,29х. В таких условиях дивидендная политика компании предполагает распределение на квартальные дивиденды не менее 100% свободного денежного потока за соответствующий квартал.

- За 9 месяцев 2021г консолидированная выручка по группе "Северсталь" в годовом сравнении увеличилась на 62,6%. Остальные ключевые показатели в годовом сопоставлении выросли в разы, поскольку себестоимость продаж увеличилась г/г только на 12,2%.

Эксперт ожидает не менее сильных результатов по итогам IV квартала и всего 2021г, публикация которых состоится через месяц, 18 февраля.

Указывает аналитик "Финама" и на факторы риска:

- Весь сектор металлургии оказался под давлением из-за роста налоговой нагрузки на отрасль. С нового года увеличиваются ставки НДПИ на добычу руды и угля. Кроме того, вводится новый акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от экспортной цены на стальные слябы. Дополнительные потери "Северстали" от роста налоговых выплат, по мнению Калачева, можно оценить в диапазоне $300-350 млн.

- Дополнительное давление на акции металлургов также оказывает расследование Федеральной антимонопольной службы в отношении "НЛМК", "Северстали" и "ММК" по факту высоких цен на внутреннем рынке на горячекатаный листовой прокат в 2021г и особенно то, что представители ФАС уже анонсировали серьезные штрафы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.