Индекс РТС составит 2100п в конце 2022г при нормализации геополитической обстановки - Инвестбанк Синара

Индекс РТС может вырасти до 2100 пунктов в конце 2022г при нормализации геополитической обстановки, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара".

"Несмотря на великолепные фундаментальные показатели (средняя дивидендная доходность на год вперед в районе 11% и P/E на уровне 4,6), уже несколько недель российский рынок испытывает сильное давление при постоянном оттоке средств, чему виной возросшие геополитические риски. Как, однако, показывает наш анализ чувствительности, рыночная капитализация российских эмитентов отражает более высокие ставки дисконтирования, чем даже в конце 2014г, в условиях отсутствия сегодня военных действий и значительно улучшившихся перспектив экономики. Если применить ставку дисконтирования 2014г, то мы получим справедливое значение индекса РТС в 1570 пунктов, то есть на 11% выше текущего значения. Допуская нормализацию обстановки в сфере геополитики, мы сохраняем прогноз по индексу РТС на конец года без изменений на уровне 2100 пунктов", - пишут аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.

Эксперты полагают, что последствия новых санкций в отношении российских банков окажутся, скорее всего, ограниченными: "Как показывают наши расчеты, после почти 40%-го падения котировок справедливая стоимость акций банков (Сбербанк, ВТБ, TCS Group), которые, по всей видимости, в большей степени пострадают от потенциальных санкций, находится выше текущих рыночных цен даже в таких стрессовых условиях. Мы считаем их включение в списки SDN (лица, в отношении которых действуют серьезные ограничения) или замораживание зарубежных активов почти невероятным, так как такие действия окажут негативное воздействие не только на значительную часть населения РФ, но и на представителей бизнеса ЕС, тогда как любые другие санкции не приведут к серьезным последствиям".

На взгляд Таченникова и Мордовцева, более устойчивы к негативному сценарию экспортеры, у которых к тому же прогнозируется сверхвысокая дивидендная доходность. По их мнению, на сегодня нефтегазовый и металлургический/горнодобывающий секторы оказались в исключительно выгодном положении, когда высокие цены на нефть, газ, стальную продукцию, уголь и алюминий сочетаются с благоприятным для них курсом рубля к доллару.

"Такое удачное стечение обстоятельств более чем компенсирует повышенные ставки дисконтирования, и в рамках сценария M2M на 2022г мы видим в этих секторах существенный потенциал роста при средней дивидендной доходности в 15,5%. При этом на два данных сектора приходится почти 2/3 индексов РТС и MSCI Russia", - указывают аналитики инвестбанка.

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