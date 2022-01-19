Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Microsoft на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" и считает справедливой текущую цену бумаг компании на уровне $310 за штуку, говорится в обзоре банка.

"Microsoft согласилась купить Activision Blizzard в рамках полностью денежной сделки на сумму около $75 млрд, что будет крупнейшим приобретением компании за всю историю ее существования, - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. - Сделка, если будет завершена, резко увеличит и без того значительное присутствие Microsoft на рынке видеоигр. Менеджмент Microsoft заявил, что сделка сделает ее третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после китайской Tencent Holdings и японской Sony".

Также эксперты инвестбанка указывают, что с поправкой на чистые денежные средства Activision, Microsoft оценила компанию в $68,7 млрд.

"Хотя предлагаемое приобретение должно получить одобрение регулирующих органов, мы считаем оценку Activision Blizzard по мультипликатору P/E 2022г в районе 26 привлекательной, учитывая стратегическую ценность актива. С учетом того что у Microsoft порядка $131 млрд свободных денежных средств на балансе, которые генерируют прибыль в виде процентного дохода не более 2% годовых, сделка увеличит ее прибыль на акцию, по нашим оценкам, на $0,4 (на 4%) в 2022 финансовом году", - пишут Вахрамеев и Фомкина.

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