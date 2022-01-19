Наибольшее влияние на мировую экономику окажет долговой кризис, рост инфляции и геополитическая конфронтация - Банк "Ренессанс Кредит"

Наибольшее влияние на мировую экономику окажет долговой кризис, рост инфляции и геополитическая конфронтация, полагает руководитель направления инвестиционной аналитики Банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков.

"Согласно данным МВФ, объем мирового долга увеличился на 28 процентных пунктов, достигнув в 2020г $226 трлн (256 процентов ВВП), по данным Института международных финансов (IIF) во II квартале 2021г он достиг $296 трлн. Финансирование госпрограмм стимулирования экономики и расходы на здравоохранение повлекли за собой крупные государственные заимствования, которые внесли более половины роста мирового долга. Страны сталкиваются с ситуацией ограниченных возможностей сдерживания инфляции на фоне высокого долга. Напряженность в международных отношениях и риски, связанные с запуском "Северного Потока - 2" могут вызвать повышение и высокую волатильность цен на энергоносители. Сбои в цепочках поставок на фоне пандемии и высокие цены на сырье могут ускорить введение сдерживающей политики центральных банков многих стран. При сдерживающей монетарной политике на фоне высоких цен и "дорогого" долга сильнее всего пострадают семьи с низким доходом, малый и средний бизнес", - пишет эксперт банка.

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