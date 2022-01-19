Инвесторам стоит обратить внимание на ОФЗ-ИН 52001 - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать ОФЗ-ИН 52001 для защиты инвестиций от инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре.

Выпуск ОФЗ-ИН 52001 имеет фиксированный купон 2,5% и индексируемый номинал на уровне инфляции, констатируют эксперты банка.

Аналитики напоминают, что номинал бумаги ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом. В январе-марте 2022г для индексации будет использоваться инфляция за октябрь-декабрь 2021г, которая составляет 8,1-8,4%. Таким образом, совокупная доходность бумаги составит около 10,7% годовых.

Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021г показали лучший результат по сравнению с рублевыми облигациями с фиксированным купоном, поскольку в условиях повышения инфляции их номинал растет, а цены классических ОФЗ снижаются, отмечают в ПСБ.

"Высокая инфляция, скорее всего, сохранится в I квартале 2022г, поэтому рекомендуем к покупке ОФЗ-ИН 52001. Это идеальный инструмент для защиты инвестиций от инфляции и повышения ключевой ставки ЦБР", - указывают эксперты.

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