"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 50 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 50 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: 34,79 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты подчеркивают, что нефтяные котировки продолжают обновлять максимумы, сейчас черное золото торгуется на уровне 6500 рублей за баррель Brent. Текущий позитив еще не полностью отразился в стоимости многих российских нефтегазовых компаний, полагают они.

"С технической точки зрения после выхода из долгосрочного боковика бумага показала ложный пробой вниз. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью 50 рублей. При покупке на 9% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 34,79 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,1", - указывают аналитики "Финама".

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